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Дальнее зарубежье 12.01.2018 18:44

В Афинах тысячи человек протестуют против мер жесткой экономии

В столице Греции в пятницу продолжаются массовые протесты против введения мер жесткой экономии по требованию кредиторов страны, сообщают греческие СМИ.

На улицы Афин в пятницу вышли около 9 тыс. человек, что привело к транспортному коллапсу в ряде районов города.

Полиция была вынуждена применить против протестующих слезоточивый газ.

Демонстранты выступают против законопроекта о новых экономических мерах в стране, голосование по которому в парламенте назначено на 15 января.

Отмечается, что в понедельник демонстрации в Греции возобновятся.

В мае 2017 года Греция и международные кредиторы достигли соглашения по новым мерам экономии.

В соответствие с соглашением, Греция обязана добиться бюджетной экономии в размере около 1% ВВП в 2019 году за счет сокращения пенсионных расходов и еще 1% ВВП в 2020 году за счет понижения порога дохода, с которого начинается уплата подоходного налога.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, АФИНЫ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]