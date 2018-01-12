В Афинах тысячи человек протестуют против мер жесткой экономии

В столице Греции в пятницу продолжаются массовые протесты против введения мер жесткой экономии по требованию кредиторов страны, сообщают греческие СМИ.
На улицы Афин в пятницу вышли около 9 тыс. человек, что привело к транспортному коллапсу в ряде районов города.
Полиция была вынуждена применить против протестующих слезоточивый газ.
Демонстранты выступают против законопроекта о новых экономических мерах в стране, голосование по которому в парламенте назначено на 15 января.
Отмечается, что в понедельник демонстрации в Греции возобновятся.
В мае 2017 года Греция и международные кредиторы достигли соглашения по новым мерам экономии.
В соответствие с соглашением, Греция обязана добиться бюджетной экономии в размере около 1% ВВП в 2019 году за счет сокращения пенсионных расходов и еще 1% ВВП в 2020 году за счет понижения порога дохода, с которого начинается уплата подоходного налога.
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