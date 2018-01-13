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Внешняя политика 13.01.2018 17:37

В Баку призывают ОБСЕ отказаться от тенденциозности в оценке свободы СМИ в Азербайджане – помощник президента

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов считает безосновательными опасения представителей международных организаций по уровню свободы СМИ в республике.

«В Азербайджане обеспечена свобода слова и прессы, в этой сфере сформирована законодательная база в соответствии с международными стандартами, свободно действуют сотни средств массовой информации, 82% населения имеют выход в интернет. Поэтому ошибочно выражать обеспокоенность в связи со свободой прессы в Азербайджане, говорить о закрытии СМИ, пытках журналистов, арестах правозащитников, делать заявления о безнаказанности. Это полностью противоречит существующим реалиям", - отмечается в заявлении А.Гасанова в ответ на комментарии представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира в интервью Радио «Голос Америки».

По его мнению, нельзя искажать суть какого-либо преступления в стране, обобщать, вырывая из контекста и выдавать это как ограничение свободы слова и прессы. "Азербайджан – правовое и демократическое государство, обеспечивающее верховенство закона. Каждый человек, независимо от должности и социального статуса должен нести ответственность за нарушение закона, журналистской этики и норм, незаконные действия под прикрытием СМИ", - отметил он.

А.Гасанов добавил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно затрагивал тему важности журналистской ответственности. «В развитых европейских странах в отношении журналистов проявляется нетерпимость, ограничивается их деятельность, их арестовывают, самыми жестокими методами подавляется свобода выражения. Однако, к сожалению, такие факты не привлекают внимания международных организаций, в частности, ОБСЕ. Считаю, что господин Арлем Дезир и солидарные с ним заинтересованные круги должны соблюдать баланс и объективность в своих позициях, не допускать тенденциозного подхода в отношении Азербайджана", - подчеркнул он.

Помощник президента отметил, что власти страны будут продолжать предпринимать шаги в направлении развития свободы слова и прессы. "Мы готовы к открытому диалогу по данным вопросам со всеми международными структурами и местными организациями", - добавил он.

А.Гасанов подчеркнул, что, к сожалению, предвзятые и субъективные заявления ряда зарубежных кругов и находящихся под их контролем международных НПО и СМИ по ситуации в Азербайджане со свободой слова и прессы, озвучиваются представителями такой авторитетной организаций, как ОБСЕ без проведения какого-либо расследования по данному вопросу.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБСЕ, СМИ, РЕАКЦИЯ


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