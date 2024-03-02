Армения должна воздерживаться от подстрекательских действий и заявлений - Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид в рамках проводимого в Турции Анталийского дипломатического форума, говорится в публикаци Байрамова в его официальном аккаунте в социальной сети "X".

Байрамов выступил с призывом относительно армяно-азербайджанского мирного процесса.

"Армения должна воздерживаться от подстрекательских действий и заявлений, чтобы еще больше не подрывать азербайджано-армянский мирный процесс и нормализацию", - отметил он.

Министр добавил, что на встрече были обсуждены региональные и международные события.

В.Алиев