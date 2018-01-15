Кредитный портфель банков и НБКО в Азербайджане за 11 месяцев 2017г сократился на 26% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-ноябре 2017 года сократился на 25,7% - до 12 млрд 226,2 млн манатов на 1 декабря 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало декабря 2017 года составляет 1 млрд 890,3 млн манатов (рост за 11 месяцев на 28,3%) или 15,5% всех кредитов.

На 30 ноября 2017 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 190,5 млн манатов (спад на 61,9%) или 17,9% всех кредитов, частными банками - 9 млрд 615,4 млн манатов (спад на 5,9%) или 78,6% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на конец ноября, на кредиты в национальной валюте приходится 7 млрд 258,4 млн манатов (спад на 16,2%), в иностранной валюте - 4 млрд 967,8 млн манатов (спад на 36,2%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте по итогам января-ноября 2017 года составляет 40,6% против 47,3% по итогам 2016 года.

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 декабря 2017 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 105,6 млн манатов (17,2% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 412,2 млн манатов (3,4%), сельское хозяйство и переработку – 452,5 млн манатов (3,7%), строительство и недвижимость – 540,2 млн манатов (4,4%), промышленность и производственный сектор – 634,5 млн манатов (5,2%), транспорт и связь - 1 млрд 69,6 млн манатов (8,7%), на домохозяйства - 4 млрд 672,2 млн манатов (38,5%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в январе-ноябре 2017 года сократился на 20,3%.

А.Азизов