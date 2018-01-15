Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0761 RUR   0.03 GBR   2.3359 TRY   0.4529

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 17 Янв 18 Янв

Финансы 15.01.2018 16:41

Кредитный портфель банков и НБКО в Азербайджане за 11 месяцев 2017г сократился на 26% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-ноябре 2017 года сократился на 25,7% - до 12 млрд 226,2 млн манатов на 1 декабря 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало декабря 2017 года составляет 1 млрд 890,3 млн манатов (рост за 11 месяцев на 28,3%) или 15,5% всех кредитов.

На 30 ноября 2017 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 190,5 млн манатов (спад на 61,9%) или 17,9% всех кредитов, частными банками - 9 млрд 615,4 млн манатов (спад на 5,9%) или 78,6% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на конец ноября, на кредиты в национальной валюте приходится 7 млрд 258,4 млн манатов (спад на 16,2%), в иностранной валюте - 4 млрд 967,8 млн манатов (спад на 36,2%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте по итогам января-ноября 2017 года составляет 40,6% против 47,3% по итогам 2016 года.

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 декабря 2017 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 105,6 млн манатов (17,2% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 412,2 млн манатов (3,4%), сельское хозяйство и переработку – 452,5 млн манатов (3,7%), строительство и недвижимость – 540,2 млн манатов (4,4%), промышленность и производственный сектор – 634,5 млн манатов (5,2%), транспорт и связь - 1 млрд 69,6 млн манатов (8,7%), на домохозяйства - 4 млрд 672,2 млн манатов (38,5%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в январе-ноябре 2017 года сократился на 20,3%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КРЕДИТЫ, ПОРТФЕЛЬ


Похожие новости


Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в январе-октябре сократились на 26,6%, в октябре - на 2% Кредиты по линии НФПП до сих пор получили более 32,8 тыс. предпринимателей в Азербайджане Азербайджанский Unibank сократил в 2016г кредитный портфель на 45,5% Портфель ЧБТР по проектам в Азербайджане в I полугодии сократился на 7,5% Кредитный портфель AccessBank на 1 октября составляет $450 млн – глава банка VTB Bank (Azerbaijan) планирует к 2017г решить проблемы с качеством кредитного портфеля

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]