Банки в Азербайджане в I полугодии увеличили портфель кредитования микро-, малого и среднего бизнеса на 11%

Банки в Азербайджане в первом полугодии 2023 года увеличили портфель по потребительскому кредитованию на 9,9% или 571 млн манатов - до 6,3 млрд манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Согласно отчету о финансовой стабильности в первом полугодии 2023 года, подготовленного Центробанком, в результате ужесточения нормативной базы потребкредитования динамика роста портфеля в текущем году продемонстрировала тенденцию к снижению (до изменений в нормативной базе среднемесячный темп роста потребительского портфеля составлял 2,3%, после изменений в правилах - 1,6%).

Согласно данным ЦБ, темпы роста бизнес-кредитов ускорились во втором квартале текущего года.

Темпы роста ипотечного портфеля остались стабильными. В целом, положительная динамика наблюдается во всех сегментах кредитования.

За отчетный период портфель бизнес-кредитов вырос на 7,3% (на 795 млн манатов), составив 11,7 млрд манатов. На конец июня 2023 года в структуре кредитного портфеля банков 55% приходится на бизнес-кредиты.

Как считают в ЦБ, основным драйвером роста бизнес-портфеля стали торговля и транспортный сектор, портфель по которым по сравнению с концом прошлого года вырос на 14% (на 401 млн манатов) и 30% (на 223 млн манатов) соответственно. Таким образом, рост по этим двум направлениям составил 78,5% от общего прироста бизнес-портфеля.

«Кредитный портфель в сферах промышленности, информации и АПК увеличился на 144 млн манатов, 95 млн манатов и 79 млн манатов соответственно, а кредитный портфель в сфере строительства и услуг сократился на 60 млн манатов и 88 млн манатов соответственно», - сообщает ЦБА.

Ипотечный портфель банков увеличился на 11,3% (336 млн манатов), достигнув 3,3 млрд манатов. «45% (150 млн манатов) прироста портфеля ипотечных кредитов произошло за счет государственных средств, а 55% (186 млн манатов) - за счет внутренних средств банков», - отмечается в информации.

В первом полугодии 2023 года портфель по кредитованию микро, малого и среднего предпринимательства увеличился на 10,5% (0,6 млрд манатов) - до 6,3 млрд манатов. Доля кредитов в бизнес портфеле достигла 54%. Одним из основных факторов, ведущих к положительным темпам роста, является смягчение требований для субъектов ММСП.

По данным ЦБ, в кредитовании субъектов ММСП растет доля собственных средств банков. Так, с конца 2022 года по июнь 2023 года объем кредитов, выданных банками за счет собственных средств, увеличился на 13% (656 млн манатов) - до 5,7 млрд манатов. В результате, удельный вес кредитов банков, выданных субъектам ММСП, в бизнес портфеле увеличился на 1 п.п., до 90%.

За первое полугодие 2023 года кредитный портфель банковской системы увеличился на 8,7% (1,7 млрд манатов) до 21,3 млрд манатов. Несмотря на снижение годовых темпов роста экономической активности, в целом, динамика кредитования оставалась стабильной, подчеркивает ЦБ.

Х.Насирзаде