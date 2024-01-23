Банки в Азербайджане в 2023г нарастили портфель бизнес-кредитов на 16%

Банки в Азербайджане в 2023 году увеличили портфель по бизнес-кредитам на 16,2% - до 12 млрд 616,78 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
В том числе, в декабре портфель банков по бизнес-кредитам вырос на 195,6 млн манатов (в ноябре: + 174,8 млн манатов).
При этом портфель по бизнес-кредитам за счет госфондов на 31 декабря оценивается в 999,5 млн манатов (спад на 5% от показателя на конец 2022 года - ИФ).
В структуре бизнес-кредитов на крупный бизнес приходится 6 млрд 251,7 млн манатов, на средний - 2 млрд 149,65 млн манатов, на малый - 1 млрд 585,5 млн манатов, на микро - 2 млрд 629,9 млн манатов.
Согласно данным Центробанка, объем проблемных кредитов в структуре бизнес-кредитов на конец 2023 года оценивается в 377,98 млн манатов (3% портфеля) против 507,3 млн манатов на конец 2022 года (4,7%).
Х.Насирзаде
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