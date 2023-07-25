Банки в Азербайджане за I полугодие увеличили портфель по бизнес-кредитам на 7,3%

Банки в Азербайджане в январе-июне 2023 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.

Согласно данным Центробанка, на 30 июня 2023 года кредитный портфель банков оценивается в 21 млрд 296,2 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 8,7% - ИФ). В июне портфель банков увеличился на 636,9 млн манатов.

В январе-июне 2023 года банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 7,3% - до 11 млрд 650,5 млн манатов или 54,7% всего кредитного портфеля. В июне портфель банков по бизнес-кредитам увеличился на 479,7 млн манатов.

Портфель по потребительскому кредитованию банков в январе-июне увеличился на 9,9% - до 6 млрд 324,7 млн манатов, удельный вес - 29,7%. В июне портфель банков по потребкредитованию вырос на 100,2 млн манатов.

За отчетный период банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 11,2% - до 3 млрд 321 млн манатов или 15,6% всего кредитного портфеля банков. В июне портфель банков по ипотечному кредитованию вырос на 57 млн манатов.

В Азербайджане на 30 июня 2023 года лицензию на деятельность имели 24 банка.

Х.Насирзаде