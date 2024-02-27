Банки-агенты АИКГФ практически удвоили в январе ипотечное кредитование

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе 2024 года выдали ипотечных кредитов на сумму 16,1 млн манатов, что в 1,8 раза больше, чем в январе 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, АИКГФ в январе 2024 года рефинансировал кредиты на сумму 20,87 млн манатов (спад на 30,2% - ИФ).

Фонд в январе 2024 года не получал из госбюджета Азербайджана средств для финансирования ипотечных кредитов.

АИКГФ в отчетном периоде привлек 50 млн манатов от размещения облигаций.

По данным ЦБА, в январе средний размер выданного ипотечного кредита составил 61,056 тыс. манатов (в 2023г – 59,964 тыс. манатов – ИФ). При этом кредиты выдавались на срок 282 месяца по средней ставке 6,33% в год.

В 2023 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 461,4 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Х.Насирзаде





