Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8692 RUR   0.0189 GBR   2.1703 TRY   0.0585

Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 71.43 -0.15 Brent 76.55 -0.06

Финансы 17.12.2023 10:36

Bank Respublika по итогам 11 мес. сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF

ОАО «Bank Respublika» возглавлял в январе-ноябре 2023 года рейтинг банков-агентов Фонда развития предпринимательства (SIF) по объему льготных кредитов, выданных бизнесу.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SIF, Bank Respublika за 11 месяцев 2023 года из средств фонда выдал предпринимателям льготных кредитов на общую сумму 35 млн манатов (в ноябре – на 2,3 млн манатов). Bank Respublika за 11 месяцев из средств фонда выдал 1,028 тыс. льготных кредитов

На втором месте по объему кредитования бизнеса - PASHA Bank (16,5 млн манатов), на третьем - RabitaBank (15,1 млн манатов).

В топ-5 по объему кредитования из средств SIF также вошли «Международный банк Азербайджана» (11,7 млн манатов) и «AccessBank» (11,5 млн манатов). AccessBank за 11 месяцев выдал 242 льготных кредита.

Как сообщалось ранее, Bank Respublika по итогам 2021-2022гг возглавлял список банков-агентов SIF по объему льготного кредитования бизнеса. В 2021г банк из средств фонда выдал льготных кредитов на 20,3 млн манатов, в 2022г - на 28,3 млн манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, SIF, КРЕДИТЫ


Похожие новости


Bank Respublika по итогам 10 мес. сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF Bank Respublika по итогам 9 мес. сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF Bank Respublika по итогам 4 мес. 2023г сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF Bank Respublika в 2022г стал лидером по числу льготных кредитов для бизнеса из средств SIF Bank Respublika по итогам 11 мес. сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF Bank Respublika по итогам 10 мес. сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF Bank Respublika по итогам 8 мес. являлся лидером по числу льготных кредитов для бизнеса из средств SIF Bank Respublika по итогам 8 мес. сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF Bank Respublika по итогам I полугодия стал лидером по числу льготных кредитов для бизнеса Bank Respublika по итогам 2021г стал лидером по объемам льготного кредитования бизнеса

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az