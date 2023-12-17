Bank Respublika по итогам 11 мес. сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF

ОАО «Bank Respublika» возглавлял в январе-ноябре 2023 года рейтинг банков-агентов Фонда развития предпринимательства (SIF) по объему льготных кредитов, выданных бизнесу.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SIF, Bank Respublika за 11 месяцев 2023 года из средств фонда выдал предпринимателям льготных кредитов на общую сумму 35 млн манатов (в ноябре – на 2,3 млн манатов). Bank Respublika за 11 месяцев из средств фонда выдал 1,028 тыс. льготных кредитов

На втором месте по объему кредитования бизнеса - PASHA Bank (16,5 млн манатов), на третьем - RabitaBank (15,1 млн манатов).

В топ-5 по объему кредитования из средств SIF также вошли «Международный банк Азербайджана» (11,7 млн манатов) и «AccessBank» (11,5 млн манатов). AccessBank за 11 месяцев выдал 242 льготных кредита.

Как сообщалось ранее, Bank Respublika по итогам 2021-2022гг возглавлял список банков-агентов SIF по объему льготного кредитования бизнеса. В 2021г банк из средств фонда выдал льготных кредитов на 20,3 млн манатов, в 2022г - на 28,3 млн манатов.

Р.Ахмедов