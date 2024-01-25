Bank Respublika по итогам 2023г сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF

ОАО "Bank Respublika" возглавил в 2023 году рейтинг банков-агентов Фонда развития предпринимательства (SIF) по объему льготных кредитов, выданных бизнесу.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SIF, Bank Respublika за 2023 год из средств фонда выдал предпринимателям льготных кредитов на общую сумму 40 млн манатов (число проектов 1,129 тыс.).
На втором месте по объему кредитования бизнеса - Международный банк Азербайджана" (35,9 млн манатов), на третьем - PASHA Bank (18,3 млн манатов).
В топ-5 по объему кредитования из средств SIF также вошли RabitaBank (17,6 млн манатов) и ExpressBank (13,7 млн манатов).
Как сообщалось ранее, Bank Respublika по итогам 2021-2022гг возглавлял список банков-агентов SIF по объему льготного кредитования бизнеса. В 2021г банк из средств фонда выдал льготных кредитов на 20,3 млн манатов, в 2022г - на 28,3 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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