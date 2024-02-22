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Финансы 22.02.2024 13:00

ABB в январе вышел в лидеры по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) возглавил в январе 2024 года рейтинг банков-агентов Фонда развития предпринимательства (SIF) по объему льготных кредитов, выданных бизнесу.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SIF, ABB в январе 2024 года из средств фонда выдал предпринимателям льготных кредитов на общую сумму 4,8 млн манатов

На втором месте по объему кредитования бизнеса - Bank Respublika (2,2 млн манатов), на третьем - RabitaBank (2,2 млн манатов).

В топ-5 по объему кредитования из средств SIF также вошли Yelo Bank (1 млн манатов) и Kapital Bank (0,4 млн манатов).

Ранее сообщалось, что объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии Фонда развития предпринимательства (SIF) в январе 2024 года составил 10,7 млн манатов (181 проект).

Как сообщалось ранее, по итогам 2021-2023гг Bank Respublika возглавлял список банков-агентов SIF по объему льготного кредитования бизнеса. В 2021г банк из средств фонда выдал льготных кредитов на 20,3 млн манатов, в 2022г - на 28,3 млн манатов, в 2023г – 40 млн манатов.

Объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии SIF в 2023 году составил 193,8 млн манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНКИ, SIF, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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