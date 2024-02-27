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Финансы 27.02.2024 17:04

Банки и НБКО в Азербайджане в январе незначительно увеличили портфель по потребкредитованию – ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе 2024 года вырос на 1,6% - до 24 млрд 362,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на конец января оценивается в 454,06 млн манатов (рост за отчетный период на 3,7% - ИФ) или 1,9% всех кредитов (1,8% на конец 2023г).

На 31 января 2024 года банками с долей государства выдано кредитов на 5 млрд 780 млн манатов (рост на 5,2%) или 23,7% всех кредитов, частными банками - 17 млрд 786,3 млн манатов (рост на 0,6%) или 73% всех кредитов. Остальные 796,16 млн манатов (без изменений) приходятся на долю НБКО.

Из общего объема займов, выданных на конец января 2024 года на кредитование в национальной валюте приходится 19 млрд 606,87 млн манатов (рост на 0,3%), в иностранной валюте - 4 млрд 755,6 млн манатов (рост на 7,1%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец января составляет 19,5% (на конец 2023г – 18,5%).

В структуре кредитных вложений банков и НБКО по состоянию на 31 января 2024 года на торговлю и сферу услуг пришлось 3 млрд 506,67 млн манатов (14,4% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, водное хозяйство – 899,59 млн манатов (3,7%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство - 520,69 млн манатов (2,1%), строительство - 1 млрд 144,3 млн манатов (4,7%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 408,99 млн манатов (5,8%), транспорт и связь - 1 млрд 395,97 млн манатов (5,7%), на домохозяйства - 14 млрд 95,86 млн манатов (57,9%), остальное - на другие сектора.

При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе 2024 года на 0,6%.

Х.Насирзаде



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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПРОСРОЧКА


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