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Финансы 27.12.2023 17:26

Портфель банков в Азербайджане по потребкредитам за 11 мес. вырос на 22% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-ноябре 2023 года вырос на 17% - до 23 млрд 617,99 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в ноябре кредитный портфель банков и НБКО вырос на 1,8% или 421,5 млн манатов (в октябре: +0,8% или 177,9 млн манатов).

Объем просроченных кредитов на конец ноября составляет 440,26 млн манатов (спад за отчетный период на 25,8% - ИФ) или 1,9% всех кредитов (2,9% на конец 2022г).

На 30 ноября 2023 года банками с долей государства выдано кредитов на 5 млрд 398 млн манатов (рост на 40,1%) или 22,9% всех кредитов, частными банками - 17 млрд 483,2 млн манатов (рост на 11,1%) или 74% всех кредитов. Остальные 736,76 млн манатов (рост на 25%) приходятся на долю НБКО.

Из общего объема займов, выданных на конец ноября на кредитование в национальной валюте приходится 19 млрд 125,18 млн манатов (рост на 18,1%), в иностранной валюте - 4 млрд 492,8 млн манатов (рост на 12,6%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец ноября составляет 19% (на конец 2022г - 19,8%).

В структуре кредитных вложений банков и НБКО по состоянию на торговлю и сферу услуг пришлось 3 млрд 561,4 млн манатов (15,1% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, водное хозяйство – 743,2 млн манатов (3,1%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство - 538,36 млн манатов (2,3%), строительство - 1 млрд 135,98 млн манатов (4,8%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 165,06 млн манатов (4,9%), транспорт и связь - 1 млрд 319,57 млн манатов (5,6%), на домохозяйства - 13 млрд 788,6 млн манатов (58,4%), остальное - на другие сектора.

При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-ноябре 2023 года на 22,3% (в 2022 году рост составил 31%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПРОСРОЧКА


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