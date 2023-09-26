Банки в Азербайджане за 8 мес. нарастили портфель по кредитованию бизнеса на 8,9%

Банки в Азербайджане в январе-августе 2023 года увеличили портфель по бизнес-кредитам на 8,9% - до 11 млрд 821,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

В том числе, в августе портфель банков по бизнес-кредитам вырос на 199,1 млн манатов (в июле: сократился на 27,8 млн манатов.)

При этом портфель по бизнес-кредитам за счет госфондов на 31 августа оценивается в 976,9 млн манатов (спад на 7,2% от показателя на конец 2022 года - ИФ).

В структуре бизнес-кредитов на крупный бизнес приходится 5 млрд 311,4 млн манатов, на средний - 2 млрд 492,8 млн манатов, на малый - 1 млрд 721,1 млн манатов, на микро - 2 млрд 296,5 млн манатов.

Согласно данным Центробанка, объем неработающих кредитов в структуре бизнес-кредитов на конец августа оценивается в 513 млн манатов (4,3% портфеля) против 507,3 млн манатов на конец 2022 года (4,7%).

Р.Ахмедов