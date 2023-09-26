Банки в Азербайджане за 8 мес. нарастили портфель по кредитованию бизнеса на 8,9%

Банки в Азербайджане в январе-августе 2023 года увеличили портфель по бизнес-кредитам на 8,9% - до 11 млрд 821,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
В том числе, в августе портфель банков по бизнес-кредитам вырос на 199,1 млн манатов (в июле: сократился на 27,8 млн манатов.)
При этом портфель по бизнес-кредитам за счет госфондов на 31 августа оценивается в 976,9 млн манатов (спад на 7,2% от показателя на конец 2022 года - ИФ).
В структуре бизнес-кредитов на крупный бизнес приходится 5 млрд 311,4 млн манатов, на средний - 2 млрд 492,8 млн манатов, на малый - 1 млрд 721,1 млн манатов, на микро - 2 млрд 296,5 млн манатов.
Согласно данным Центробанка, объем неработающих кредитов в структуре бизнес-кредитов на конец августа оценивается в 513 млн манатов (4,3% портфеля) против 507,3 млн манатов на конец 2022 года (4,7%).
Р.Ахмедов
Больницы в Азербайджане готовы к приему пострадавших в результате взрыва на АЗС около Ханкенди - Гаджиев
Власти Азербайджана отправили очередной гуманитарный конвой в Ханкенди
Минобороны Азербайджана опубликовало новый список вооружений, конфискованных у армянских НВФ в Карабахе
Прокуратура начала проверку по факту отравления 12 человек в школе в Сабирабадском районе
Банки-агенты АИКГФ за 8 мес. увеличили ипотечное кредитование на 35%
Lego отказалась от замены «нефтяного» пластика в своих конструкторах
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
56 человек задержаны на акциях протеста в Ереване за сутки
Белый дом рассчитывает, что поставки Киеву танков Abrams повысят наступательные возможности ВСУ
Сенат приближается к принятию временных мер по предотвращению закрытия правительства
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
Тариф «Ерлим+» от Nar для регионов стал вдвое выгоднее!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС