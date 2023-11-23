Банки в Азербайджане за 10 мес. нарастили портфель бизнес-кредитов на 13%

Банки в Азербайджане в январе-октябре 2023 года увеличили портфель по бизнес-кредитам на 12,8% - до 12 млрд 246,38 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
В том числе, в октябре портфель банков по бизнес-кредитам вырос на 167,7 млн манатов (в сентябре: вырос на 256,9 млн манатов.)
При этом портфель по бизнес-кредитам за счет госфондов на 31 октября оценивается в 936,97 млн манатов (спад на 11% от показателя на конец 2022 года - ИФ).
В структуре бизнес-кредитов на крупный бизнес приходится 5 млрд 722,25 млн манатов, на средний - 2 млрд 313,99 млн манатов, на малый - 1 млрд 681,4 млн манатов, на микро - 2 млрд 528,7 млн манатов.
Согласно данным Центробанка, объем проблемных кредитов в структуре бизнес-кредитов на конец октября оценивается в 426,7 млн манатов (3,5% портфеля) против 507,3 млн манатов на конец 2022 года (4,7%).
Х.Насирзаде
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