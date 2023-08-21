Банки в Азербайджане за 7 мес. нарастили портфель по кредитованию бизнеса на 7%

Банки в Азербайджане в январе-июле 2023 года увеличили портфель по бизнес-кредитам на 7,1% - до 11 млрд 622,7 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

При этом портфель по бизнес-кредитам за счет госфондов на 31 июля оценивается в 976,8 млн манатов (спад на 7,2% от показателя на конец 2022 года – ИФ).

В структуре бизнес-кредитов на крупный бизнес приходится 5 млрд 308 млн манатов, на средний – 2 млрд 444,3 млн манатов, на малый – 1 млрд 662,8 млн манатов, на микро – 2 млрд 207,5 млн манатов.

Согласно данным Центробанка, объем неработающих кредитов в структуре бизнес-кредитов на конец июля оценивается в 480,4 млн манатов (4,1% портфеля) против 507,3 млн манатов на конец 2022 года (4,7%).

Р.Ахмедов