Банки в Азербайджане за 7 мес. нарастили портфель по кредитованию бизнеса на 7%

Банки в Азербайджане в январе-июле 2023 года увеличили портфель по бизнес-кредитам на 7,1% - до 11 млрд 622,7 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.
При этом портфель по бизнес-кредитам за счет госфондов на 31 июля оценивается в 976,8 млн манатов (спад на 7,2% от показателя на конец 2022 года – ИФ).
В структуре бизнес-кредитов на крупный бизнес приходится 5 млрд 308 млн манатов, на средний – 2 млрд 444,3 млн манатов, на малый – 1 млрд 662,8 млн манатов, на микро – 2 млрд 207,5 млн манатов.
Согласно данным Центробанка, объем неработающих кредитов в структуре бизнес-кредитов на конец июля оценивается в 480,4 млн манатов (4,1% портфеля) против 507,3 млн манатов на конец 2022 года (4,7%).
Р.Ахмедов
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