Президента Азербайджана ждут с визитом в Болгарии во II половине 2018 года

Президента Азербайджана Ильхама Алиева ждут с официальным визитом в Софии во втором полугодии 2018 года, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Надеюсь, что во второй половине этого года Вы (президент Азербайджана - ИФ) посетите нашу страну с рабочим визитом, и мы сможем принять представительную азербайджанскую делегацию", - сказал Б.Борисов в Баку, выступая с заявлением для прессы совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, в настоящее время лишь 3% территории Болгарии газифицировано. "При поддержке SOCAR и благодаря поставкам азербайджанского газа газифицирована Грузия. Мы уже давно говорим о наличии двух вариантов для газификации Болгарии. Надеемся, что в июне в Греции начнется строительство интерконнектора, а в июле он заработает на границе с Турцией", - отметил он.

Б.Борисов подчеркнул, что Болгария рассчитывает закупать у Азербайджана 1 млрд кубометров газа по выгодной цене. "Если мы при поддержке Азербайджана добьемся газификации Болгарии, то сможем обеспечить возможность газоснабжения для социально незащищенных слоев населения, которые больше не будут пользоваться для этих целей дровами, углем", - отметил он.

Премьер добавил, что с участием министров энергетики и экономики двух стран будет разработан план работ в данном направлении (по газификации Болгарии - ИФ).

Б.Борисов подчеркнул, что из Болгарии в Азербайджан в настоящее время в основном осуществляется экспорт сельскохозяйственное продукции, продукции различных отраслей экономики. "Надеемся, что сможем расширить эти возможности. Если Азербайджан будет поставлять газ в Болгарию, то мы сможем сбалансировать двусторонний товарооборот. Прямое транспортное сообщение (с 16 января 2018 года открывается прямой рейс Баку-София – ИФ) - придаст импульс развитию экономики, туризма и создаст возможность для посещения азербайджанскими туристами горных и морских курортов в Болгарии. Болгарские туристы, в свою очередь, проявляют большой интерес к Азербайджану. Это выгодно обеим странам", - отметил премьер.

А.Азизов