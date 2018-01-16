Часть германских социал-демократов по-прежнему против коалиции с альянсом Меркель

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц пытается убедить членов своей партии в необходимости заключить соглашение о коалиции с альянсом ХДС/ХСС под руководством Ангелы Меркель, сообщает во вторник немецкая газета "Хандельсблатт".
По данным издания, часть социал-демократов по-прежнему отвергают идею о коалиции с германскими консерваторами.
Так, к примеру, представители СДПГ в Берлине и в федеральной земле Саксония-Анхальт намерены проголосовать против соглашения с ХДС/ХСС.
Ранее М.Шульц высказал свою позицию по поводу коалиционного соглашения перед членами партии в немецком городе Дортмунд и планирует также выступить с речью по этой же теме в Дюссельдорфе.
Судьба коалиционного соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ будет решаться на ближайших выходных, когда за или против принятия документа будут голосовать 600 делегатов на партийном съезде СДПГ в Бонне. На съезде будут представлены члены СДПГ из разных регионов страны, в частности - 23 делегата от Берлина, 10 от Саксонии-Анхальт и Бранденбурга и 144 делегата - от земли Северный Рейн-Вестфалия.
Ранее сообщалось, что социал-демократам и консерваторам удалось преодолеть основные разногласия по ряду вопросов. В частности, договоренности касаются налогообложения и медицинского страхования, а также числа иммигрантов, прибывающих в Германию.
Переговоры между партиями прошли 11 января в здании Вилли-Брандт-Хаус, где находится штаб-квартира СДПГ. В ряде немецких СМИ эти переговоры назвали "последней надеждой Меркель" на формирование правящей коалиции.
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