Пресс-релиз

23 января в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» состоится лекторий «Любовь народная. Образ сельского труженика в творчестве Аркадия Пластова», посвященный 125-летию со дня рождения русского художника АркадияПластова.
В лектории примут участие специалисты Национального музея истории Азербайджана, известные искусствоведы, художники и музееведы.
В ходе мероприятия будет организован телемост с Музеем А.А. Пластов в городе Ульяновске.
Начало – в 12:00 часов.
23 января в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоится семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ на тему «Речевые нарушения в устной и письменной речи и пути их преодоления».
Начало – в 15:00 часов.
24 января в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «АРТ-клуб» состоится открытие персональной выставки студентки Бакинского Cлавянского университета Анны Новширвановой «Зов души».
Начало – в 16:00 часов.
18 января в школе № 42 города Баку и 25 января в Элитарной гимназии города Баку пройдут очередные туры Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе среди учащихся 7 – 8 классов с русским и азербайджанским языками обучения.
29 января в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится Открытие фотовыставки «Блистательный Петербург» действительного члена Русского географического общества, члена Творческого союза художников России Александра Новикова, приуроченной к 74-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Начало – в 16:00 часов.
30 января в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Великие битвы Великой Отечественной» состоится встреча с членами общественного объединения участников Ленинградской блокады, посвященная 74-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Начало – в 12:00 часов.
*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).
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