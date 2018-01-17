Пресс-релиз

23 января в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» состоится лекторий «Любовь народная. Образ сельского труженика в творчестве Аркадия Пластова», посвященный 125-летию со дня рождения русского художника АркадияПластова.

В лектории примут участие специалисты Национального музея истории Азербайджана, известные искусствоведы, художники и музееведы.

В ходе мероприятия будет организован телемост с Музеем А.А. Пластов в городе Ульяновске.

Начало – в 12:00 часов.

23 января в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоится семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ на тему «Речевые нарушения в устной и письменной речи и пути их преодоления».

Начало – в 15:00 часов.

24 января в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «АРТ-клуб» состоится открытие персональной выставки студентки Бакинского Cлавянского университета Анны Новширвановой «Зов души».

Начало – в 16:00 часов.

18 января в школе № 42 города Баку и 25 января в Элитарной гимназии города Баку пройдут очередные туры Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе среди учащихся 7 – 8 классов с русским и азербайджанским языками обучения.

29 января в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится Открытие фотовыставки «Блистательный Петербург» действительного члена Русского географического общества, члена Творческого союза художников России Александра Новикова, приуроченной к 74-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Начало – в 16:00 часов.

30 января в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Великие битвы Великой Отечественной» состоится встреча с членами общественного объединения участников Ленинградской блокады, посвященная 74-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Начало – в 12:00 часов.

*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).