Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 января сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке

Официальный курс маната по отношению к евро на 17 января ЦБА установил 2,0827 манат/1EUR (16 января - 2,0859 манат/1EUR)

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 января установил 0,0301 манат/1RUB (16 января - 0,0302 манат/1RUB).

Н.Аббасова