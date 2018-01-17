Состоялось заседание экспертного совета Caspian European Club

Сегодня (17 января 2018 года) состоялось закрытое заседание экспертного совета CaspianEuropeanClub.

Выступая на мероприятии, главный исполнительный директор CaspianEuropeanClub Мустафа Аббасбейли. поблагодарил новоназначенного министра налогов Азербайджана Микаила Джаббарова за открытость и готовность к диалогу с компаниями Caspian European Club. «Министр находится в постоянном контакте и оперативно реагирует на просьбы и предложения членов Клуба», - сказал он.

М. Аббасбейли отметил, что целью данного мероприятия является обсуждение и утверждение пакета предложений и путей их решения в налоговой, таможенной, банковской и страховой сферах, который будет отправлен в соответствующие структуры.

По его словам, Caspian European Club планирует провести ряд мероприятий в 2018 году, одним из них является Caspian Energy Finance Forum, который состоится 28 февраля. На Caspian Energy Finance Forum ожидается участие официальных лиц правительства финансового, банковского и страхового секторов Азербайджана.

Мустафа Аббасбейли напомнил, что экспертный совет Caspian European Club совместно с компаниями-членами Клуба с учетом международного опыта готовит предложения по развитию предпринимательства в Азербайджане и сведению к минимуму вмешательства регулирующих органов в деятельность частного сектора.

М. Аббасбейли подчеркнул эффективность деятельности экспертного совета Caspian European Club, отметив, что большая часть предложений Клуба была принята..

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 70 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.