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СНГ 17.01.2018 20:30

Молдавский кабмин не поддержал инициативу президента о бесплатном проезде в общественном транспорте для инвалидов

Правительство Молдавии отклонило законодательную инициативу президента Игоря Додона об освобождении пенсионеров с ограниченными возможностями и ветеранов-инвалидов от платы за проезд в общественном транспорте.

Как передал корреспондент "Интерфакса", на заседании в среду кабинет министров дал отрицательное заключение на законопроект. Аргументируя решение правительства, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь сказала, что законодательная инициатива подразумевает регламентирование сферы перевозок и не может быть принята до проведения оценки последствий внедрения подобной нормы.

"Также в документе отсутствует информация о средствах, необходимых для реализации этой нормы, и источнике финансирования. Согласно Конституции, ни одна инициатива, предусматривающая использование бюджетных средств, не может быть одобрена без определения источника финансирования", - сказала министр.

Премьер-министр Павел Филип заявил, что предложенный законопроект "является популистским и ведет к нарушению принципа социальной справедливости".

"Подобные законопроекты приводят к искажениям в экономической системе, поскольку нуждающиеся должны получать достойные пенсии, зарплаты и пособия, чтобы позволить себе расходы на общественный транспорт. Предоставление льгот на проезд в общественном транспорте - это практика, от которой мы отошли и не должны возвращаться в прошлое", - подчеркнул П.Филип.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕНСИОНЕРЫ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]