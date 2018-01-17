Молдавский кабмин не поддержал инициативу президента о бесплатном проезде в общественном транспорте для инвалидов

Правительство Молдавии отклонило законодательную инициативу президента Игоря Додона об освобождении пенсионеров с ограниченными возможностями и ветеранов-инвалидов от платы за проезд в общественном транспорте.
Как передал корреспондент "Интерфакса", на заседании в среду кабинет министров дал отрицательное заключение на законопроект. Аргументируя решение правительства, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь сказала, что законодательная инициатива подразумевает регламентирование сферы перевозок и не может быть принята до проведения оценки последствий внедрения подобной нормы.
"Также в документе отсутствует информация о средствах, необходимых для реализации этой нормы, и источнике финансирования. Согласно Конституции, ни одна инициатива, предусматривающая использование бюджетных средств, не может быть одобрена без определения источника финансирования", - сказала министр.
Премьер-министр Павел Филип заявил, что предложенный законопроект "является популистским и ведет к нарушению принципа социальной справедливости".
"Подобные законопроекты приводят к искажениям в экономической системе, поскольку нуждающиеся должны получать достойные пенсии, зарплаты и пособия, чтобы позволить себе расходы на общественный транспорт. Предоставление льгот на проезд в общественном транспорте - это практика, от которой мы отошли и не должны возвращаться в прошлое", - подчеркнул П.Филип.
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