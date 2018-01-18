Манат продолжает укрепляться к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 января сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке

Официальный курс маната по отношению к евро на 18 января ЦБА установил 2,0734 манат/1EUR (17 января - 2,0827 манат/1EUR)

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 18 января установил 0,0299 манат/1RUB (17 января - 0,0301 манат/1RUB).

Н.Аббасова