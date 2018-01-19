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Дальнее зарубежье 19.01.2018 19:42

В ЕС заявляют о необходимости сохранить и поддерживать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам

В ЕС считают, что в интересах Европейского союза и всего международного сообщества, чтобы деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) продолжалась ради обеспечения приемлемых условий жизни палестинцев, заявил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

"Европейский союз длительное время является партнером UNRWA. Уже около 25 лет ЕС регулярно вносит вклад в бюджет этого органа, как, впрочем, и государства-члены. UNRWA работает в чрезвычайно трудной среде. Обстановка сложна, разумеется, и на самой палестинской территории, но и в регионе в целом", - отметил собеседник СМИ, комментируя в пятницу в Брюсселе на условиях анонимности решение США воздержаться от взноса в бюджет этой организации.

"Не думаю, что можно говорить о том, что американское финансирование UNRWA полностью прекращено. Они аннулировали часть взноса за 2018 год. Я так понял, это заявление американских властей. Но это не значит, что финансирование полностью отменено", - сказал источник.

По его мнению, чтобы делать окончательные выводы, надо понаблюдать за дальнейшим развитием ситуации.

"В долгосрочной перспективе крайне важно поддерживать этот необходимый орган ООН, чтобы его деятельность продолжалась", - убежден европейский чиновник.

Он считает вклад в UNRWA Евросоюза и отдельных государств ЕС значительным. "И государства-члены, особенно одно, уже заявили о своем намерении внести еще больше средств в 2018 году. Но это никоим образом не означает замену американского вклада", - пояснил функционер ЕС.

"Отдадим должное США и не будем забывать, что традиционно эта страна была главным донором бюджета агентства, и это происходило в течение многих лет", - добавил собеседник СМИ.

"С нашей точки зрения, это агентство функционирует хорошо, учитывая чрезвычайно сложный контекст, в котором оно действует. Конечно, мы не можем сейчас сказать, что произойдет в дальнейшем с нашими взносами или взносами американцев. Нужно спрашивать американские власти, каковы их намерения", - продолжил источник.

Он отметил, что по циклу финансирования UNRWA идут постоянные дискуссии, и это будет одной из тем для дальнейшего обсуждения с партнерами ЕС, в том числе американскими.

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Тэги: ЕС, ООН, США, ПАЛЕСТИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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