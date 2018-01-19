В ЕС заявляют о необходимости сохранить и поддерживать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам

В ЕС считают, что в интересах Европейского союза и всего международного сообщества, чтобы деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) продолжалась ради обеспечения приемлемых условий жизни палестинцев, заявил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.
"Европейский союз длительное время является партнером UNRWA. Уже около 25 лет ЕС регулярно вносит вклад в бюджет этого органа, как, впрочем, и государства-члены. UNRWA работает в чрезвычайно трудной среде. Обстановка сложна, разумеется, и на самой палестинской территории, но и в регионе в целом", - отметил собеседник СМИ, комментируя в пятницу в Брюсселе на условиях анонимности решение США воздержаться от взноса в бюджет этой организации.
"Не думаю, что можно говорить о том, что американское финансирование UNRWA полностью прекращено. Они аннулировали часть взноса за 2018 год. Я так понял, это заявление американских властей. Но это не значит, что финансирование полностью отменено", - сказал источник.
По его мнению, чтобы делать окончательные выводы, надо понаблюдать за дальнейшим развитием ситуации.
"В долгосрочной перспективе крайне важно поддерживать этот необходимый орган ООН, чтобы его деятельность продолжалась", - убежден европейский чиновник.
Он считает вклад в UNRWA Евросоюза и отдельных государств ЕС значительным. "И государства-члены, особенно одно, уже заявили о своем намерении внести еще больше средств в 2018 году. Но это никоим образом не означает замену американского вклада", - пояснил функционер ЕС.
"Отдадим должное США и не будем забывать, что традиционно эта страна была главным донором бюджета агентства, и это происходило в течение многих лет", - добавил собеседник СМИ.
"С нашей точки зрения, это агентство функционирует хорошо, учитывая чрезвычайно сложный контекст, в котором оно действует. Конечно, мы не можем сейчас сказать, что произойдет в дальнейшем с нашими взносами или взносами американцев. Нужно спрашивать американские власти, каковы их намерения", - продолжил источник.
Он отметил, что по циклу финансирования UNRWA идут постоянные дискуссии, и это будет одной из тем для дальнейшего обсуждения с партнерами ЕС, в том числе американскими.
Президент Азербайджана утвердил новую редакцию закона "О Вооруженных силах"
Азербайджан получил очередную партию военной техники и вооружения из России
Солдат ВС Азербайджана погиб в результате обстрела с армянской стороны - Минобороны
Цены на нефть в $70 неустойчивы, форварды указывают, что они не будут превышать $60 за баррель в среднесрочке - Орешкин
Шефчович в Давосе встретится с Алиевым, Порошенко, Новаком, Алекперовым
Президент Алиев выделил УМК 4 млн манатов на расширение культурных связей с исламским миром
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на Гран-При Азербайджана Формулы-1
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Назначены новые заместители CEO Caspian European Club
Bakcell и PwC объединяют силы, чтобы поддержать детей с особыми нуждами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»