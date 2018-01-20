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Дальнее зарубежье 20.01.2018 17:47

Трамп упрекнул демократов в большей заботе о нелегальных мигрантах, чем о военных

Президент США Дональд Трамп в субботу обвинил Демократическую партию в том, что вопросы защиты нелегальных мигрантов волнуют ее больше, чем безопасность страны.

"Демократы гораздо больше обеспокоены нелегальными мигрантами, чем нашими великими военными и безопасностью на опасной южной границе. Они могли бы легко пойти на соглашение, но вместо этого решили поиграть в приостановку работы", - написал он на своей странице в "Твиттере".

"Годовщина моей работы на посту президента, и демократы захотели подарить мне такой милый подарок", - добавил он.

Также президент США напомнил, что в настоящее время у представителей Республиканской партии США 51 место в Сенате США, а для принятия законопроектов необходима минимум поддержка 60 сенаторов.

"Вот почему нам нужно получить больше мест для республиканцев в выборах 2018 года", - отметил он.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство США в субботу временно прекратило свою работу после того, как Сенат США не поддержал законопроект о продлении финансирования работы правительства. Камнем преткновения стал вопрос о статусе нелегальных мигрантов и их детей. Демократы настаивали на защите от депортации детей, прибывших в США несовершеннолетними, а республиканцы отказались обсуждать этот вопрос до принятия законопроекта о продлении финансирования работы правительства.

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Тэги: США, ТРАМП, ДЕМОКРАТЫ, УПРЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]