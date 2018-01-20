Российские военные передислоцированы из района Африна в связи с операцией Турции - Минобороны РФ

Российские военные передислоцированы из района сирийского Африна, где турецкая армия проводит операцию против курдских формирований, сообщили в Минобороны РФ.

"Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат", - сказали в военном ведомстве.

"Командованием российской группировки войск в Сирии приняты меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих, находившихся в кантоне Африн, где турецкие вооруженные силы приступили к проведению специальной операции против курдских формирований", - сообщили в Минобороны.

"Российским центром примирения враждующих сторон продолжается непрерывный мониторинг обстановки внутри и вокруг зоны деконфликтации Телль-Рифъат для оперативного оказания необходимой помощи мирному населению, покидающему районы боевых действий", - отметили в министерстве обороны РФ.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале антитеррористической операции в сирийском Африне.

В МИД РФ заявили, что в Москве с озабоченностью восприняли информацию о применении Турцией своих вооруженных сил на северо-западе Сирии.

Турция, вероятно, согласовала военную операцию с Россией в районе Африна, считает военный экперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Безусловно, операция согласована", - сказал он "Интерфаксу" в субботу. "Турки знают, где находятся наши военные. Я думаю, что какие-то договоренности были достигнуты, чтобы российские военные не попали под удар", - сказал эксперт.

В прошлый четверг глава турецкого генштаба Хулуси Акар и директор национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан в Москве встретились с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и провели переговоры с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация Воздушно-космических сил РФ поддерживает наземные операции сирийской армии.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. В Сирии действуют Силы специальных операций Минобороны РФ, военная полиция, а также Центр по примирению враждующих сторон.