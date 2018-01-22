США перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года - Пенс

Американское посольство в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года, цитирует в понедельник газета "Гаарец" заявление вице-президента США Майка Пенса.
Ранее в Вашингтоне предполагали, что перенос посольства может занять три-четыре года. Однако ранее в январе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, по его мнению, это произойдет в течение ближайшего года.
М.Пенс находится с визитом в Израиле.
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