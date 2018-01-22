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Дальнее зарубежье 22.01.2018 17:21

США перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года - Пенс

Американское посольство в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года, цитирует в понедельник газета "Гаарец" заявление вице-президента США Майка Пенса.

Ранее в Вашингтоне предполагали, что перенос посольства может занять три-четыре года. Однако ранее в январе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, по его мнению, это произойдет в течение ближайшего года.

М.Пенс находится с визитом в Израиле.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]