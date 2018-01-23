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Регион 23.01.2018 18:00

ВМС Ирана на учениях впервые запустили крылатую ракету "Кадир"

ВМС Ирана впервые провели успешный испытательный пуск крылатой ракеты большой дальности "Кадир", сообщают во вторник иранское агентство "Фарс".

Запуск ракеты произведен с борта одного из кораблей во второй день учений "Мохаммад Расулаллах-5".

"Кадир - это крылатая ракета нового поколения, способная с высокой точностью поражать морские цели", - говорится в сообщении агентства.

Также во время учений был произведен успешный пуск противокорабельной крылатой ракеты наземного базирования "Наср", которая должна была поразить морскую цель, отмечается в сообщении.

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Тэги: ИРАН, ВМС, УЧЕНИЯ, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]