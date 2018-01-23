ВМС Ирана впервые провели успешный испытательный пуск крылатой ракеты большой дальности "Кадир", сообщают во вторник иранское агентство "Фарс".

Запуск ракеты произведен с борта одного из кораблей во второй день учений "Мохаммад Расулаллах-5".

"Кадир - это крылатая ракета нового поколения, способная с высокой точностью поражать морские цели", - говорится в сообщении агентства.

Также во время учений был произведен успешный пуск противокорабельной крылатой ракеты наземного базирования "Наср", которая должна была поразить морскую цель, отмечается в сообщении.