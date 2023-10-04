Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.78 RUR   0.0171 GBR   2.054 TRY   0.0617

Цена на нефть

03.10 $/bbl +/- WTI 89.23 +0.41 Brent 90.92 +0.21

Оборона 04.10.2023 11:49

Азербайджан и Иран планируют провести совместные учения ВМС на Каспии

Азербайджан и Иран достигли предварительной договоренности о проведении совместных учений военно-морских сил на Каспии, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился в Баку с делегацией, возглавляемой командующим военно-морскими операциями ВМС Ирана капитаном 1-го ранга Мохаммедом Резой Хазаи», - сообщает оборонное ведомство.

На встрече была отмечена важность учений «Хазри-2023», подчеркнута значимость проведения в будущем совместных учений ВМС Азербайджана и Ирана на Каспии, в связи с чем достигнута предварительная договоренность.

Также обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной сфере между ВМС двух стран.

Минобороны отмечает, что иранская делегация прибыла в Баку для участия в качестве наблюдателя в совместных тактических учениях «Хазри-2023», проводимых в Азербайджане с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана (завершатся 8 октября).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ВМС, УЧЕНИЯ


Похожие новости


В Баку прибыли иранские военные корабли Пожар вспыхнул на иранском военном корабле, экипаж эвакуирован Тегеран и Москва планируют провести учения на Каспии - иранский военачальник Ракетные катера ВМС Ирана вошли в Баку для участия в Кубке моря - 2018 Главы ВМС прикаспийских стран обсудят в Тегеране вопросы взаимодействия для обеспечения региональной безопасности Корабли ВМС Азербайджана совершат "визит дружбы" в Иран ВМС Азербайджана и Ирана обсудили вопросы, связанные с играми «Кубок моря-2017» Командующие ВМС Азербайджана и Ирана обсудят вопросы безопасности на Каспии ВМС Ирана и Омана будут совместно поддерживать мир в регионе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az