Азербайджан и Иран планируют провести совместные учения ВМС на Каспии

Азербайджан и Иран достигли предварительной договоренности о проведении совместных учений военно-морских сил на Каспии, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился в Баку с делегацией, возглавляемой командующим военно-морскими операциями ВМС Ирана капитаном 1-го ранга Мохаммедом Резой Хазаи», - сообщает оборонное ведомство.

На встрече была отмечена важность учений «Хазри-2023», подчеркнута значимость проведения в будущем совместных учений ВМС Азербайджана и Ирана на Каспии, в связи с чем достигнута предварительная договоренность.

Также обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной сфере между ВМС двух стран.

Минобороны отмечает, что иранская делегация прибыла в Баку для участия в качестве наблюдателя в совместных тактических учениях «Хазри-2023», проводимых в Азербайджане с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана (завершатся 8 октября).

Б.Рустамбеков