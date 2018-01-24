Спикер Кнессета призывает Европу признать Иерусалим столицей Израиля

Спикер Кнессета Йоэль Эдельштейн призвал европейские страны последовать примеру США и признать Иерусалим столицей Израиля.

"Соединенные Штаты признали Иерусалим столицей Израиля спустя 70 лет независимости, признав и наше древнее наследие, и современную историю. Я приглашаю и вас сделать это", - сказал Й.Эдельштейн на выступлении в Европарламенте на Дни памяти жертв Холокоста, организованном Европейским еврейским конгрессом.

Он отметил, что в Израиле ценят те усилия, которые принимают в Европе для защиты евреев и борьбы с антисемитизмом.

"Но каким оказывается посыл, когда общественные лидеры в один день участвуют в шествии рука об руку с евреями, а на следующий день принимают участие в антиизраильском походе? Когда лидеры обнимают раввина местной общины после того, как было совершено преступление на почве ненависти, но в то же время относятся к ХАМАСу, как к легитимному участнику дискуссии? Когда подтверждается, что нападение было антисемитским - но после этого начинают бить Израиль, обвиняя его в военных преступлениях? Эти противоречивые посылы не вызывают доверия. Они лишь мешают нам выполнять наши общие обязательства", - подчеркнул спикер Кнессета.