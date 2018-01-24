Спикер Кнессета призывает Европу признать Иерусалим столицей Израиля

Спикер Кнессета Йоэль Эдельштейн призвал европейские страны последовать примеру США и признать Иерусалим столицей Израиля.
"Соединенные Штаты признали Иерусалим столицей Израиля спустя 70 лет независимости, признав и наше древнее наследие, и современную историю. Я приглашаю и вас сделать это", - сказал Й.Эдельштейн на выступлении в Европарламенте на Дни памяти жертв Холокоста, организованном Европейским еврейским конгрессом.
Он отметил, что в Израиле ценят те усилия, которые принимают в Европе для защиты евреев и борьбы с антисемитизмом.
"Но каким оказывается посыл, когда общественные лидеры в один день участвуют в шествии рука об руку с евреями, а на следующий день принимают участие в антиизраильском походе? Когда лидеры обнимают раввина местной общины после того, как было совершено преступление на почве ненависти, но в то же время относятся к ХАМАСу, как к легитимному участнику дискуссии? Когда подтверждается, что нападение было антисемитским - но после этого начинают бить Израиль, обвиняя его в военных преступлениях? Эти противоречивые посылы не вызывают доверия. Они лишь мешают нам выполнять наши общие обязательства", - подчеркнул спикер Кнессета.
Вывод ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана создаст почву для урегулирования карабахского конфликта, заявляют в Баку
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о строительных работах в селе Талыш
Президент Азербайджана вскоре совершит официальный визит в Украину – посол в Киеве
На территории СХПП в 2018 году будут сданы в эксплуатацию 6 новых предприятий
Предприятие «Мингечевир текстиль» с инвестициями в $65 млн заработает в I квартале 2018 года
Президент Азербайджана провел встречу с главой норвежской Statoil
Определились соперники Азербайджана на групповом этапе розыгрыша Лиги Наций УЕФА
В Азербайджане в 2017 году в ДТП погибли 750 человек – глава дорожной полиции
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека – МВД
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Бакинская Высшая Школа Нефти налаживает сотрудничество с компанией Petronas
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»