Выгодное предложение от Silk Way Travel: в Анталию за 339 USD

Туристическая компания Silk Way Travel совместно с своим турецким партнером Summer Tour предлагает супер-выгодные турпакеты в популярный курорт Турции – Анталию.
В рамках акции можно приобрести туристические пакеты на период 8 дней / 7 ночей в отели 5* звезд по цене: 339 USD*
* Сумма указана на 1 человека при условии двухместного размещения.
В цену включены прямой перелет туда-обратно (авиакомпания AZAL), трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в отеле 5* звезд на условиях «все включено» и медицинская страховка. На выбор предлагается 10 отелей курорта Анталии.
Даты заселения: 12, 16, 19 мая и с 15 по 29 сентября.
Помимо этого, Silk Way Travel также начинает продажи и других путевок на курорты Турции по раннему бронированию со скидками до 70% в остальных отелях, которые не входят в турпакеты по акции.
Для получения подробной информации необходимо обращаться в Silk Way Travel по телефонам:
(+99412) 598-88-80;
(+99450) 255-50-79
По email: [email protected];
Либо на страницу в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/silkwaytravel.azerbaijan/
Приобрести туристические путевки можно в офисе компании по адресу: город Баку, ул. Низами 126А и в офисах других туристических компаний страны.
Пресс-служба компании Silk Way Travel
Глава управления госпротокола МИД Азербайджана принял копии верительных грамот послов-нерезидентов Чили и Эквадора
Ереван стремится сохранить военный баланс в регионе - Кочарян
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Азербайджан в январе-ноябре 2017г увеличил экспорт газа в Турцию на 1%
Цены на нефть растут на данных о запасах в США, Brent подорожала до $70,8 за баррель
Грузия получает от "Газпрома" достаточную оплату за транзит российского газа в Армению - замминистра
Футбольные сборные Азербайджана и Македонии сыграют товарищеский матч в Турции
Взрывы и происшествия природного и техногенного характера привели к гибели 89 человек в Азербайджане в 2017 году - МЧС
В Азербайджане в 2017г при пожарах погибли более 50 человек - МЧС
ИВ ряда районов Азербайджана в январе заключили контракты на 2,2 млн манатов на ремонт жилищного фонда
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Американские дипломаты в Израиле готовятся к переносу посольства в Иерусалим
Из-за активности вулкана Майон на Филиппинах эвакуировали уже более 74 тыс. человек
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»