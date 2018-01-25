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25.01.2018 12:14

Выгодное предложение от Silk Way Travel: в Анталию за 339 USD

Туристическая компания Silk Way Travel совместно с своим турецким партнером Summer Tour предлагает супер-выгодные турпакеты в популярный курорт Турции – Анталию.

В рамках акции можно приобрести туристические пакеты на период 8 дней / 7 ночей в отели 5* звезд по цене: 339 USD*

* Сумма указана на 1 человека при условии двухместного размещения.

В цену включены прямой перелет туда-обратно (авиакомпания AZAL), трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в отеле 5* звезд на условиях «все включено» и медицинская страховка. На выбор предлагается 10 отелей курорта Анталии.

Даты заселения: 12, 16, 19 мая и с 15 по 29 сентября.

Помимо этого, Silk Way Travel также начинает продажи и других путевок на курорты Турции по раннему бронированию со скидками до 70% в остальных отелях, которые не входят в турпакеты по акции.

Для получения подробной информации необходимо обращаться в Silk Way Travel по телефонам:

(+99412) 598-88-80;
(+99450) 255-50-79

По email: [email protected];

Либо на страницу в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/silkwaytravel.azerbaijan/

Приобрести туристические путевки можно в офисе компании по адресу: город Баку, ул. Низами 126А и в офисах других туристических компаний страны.

Пресс-служба компании Silk Way Travel

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]