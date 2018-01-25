Выгодное предложение от Silk Way Travel: в Анталию за 339 USD

Туристическая компания Silk Way Travel совместно с своим турецким партнером Summer Tour предлагает супер-выгодные турпакеты в популярный курорт Турции – Анталию.

В рамках акции можно приобрести туристические пакеты на период 8 дней / 7 ночей в отели 5* звезд по цене: 339 USD*

* Сумма указана на 1 человека при условии двухместного размещения.

В цену включены прямой перелет туда-обратно (авиакомпания AZAL), трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в отеле 5* звезд на условиях «все включено» и медицинская страховка. На выбор предлагается 10 отелей курорта Анталии.

Даты заселения: 12, 16, 19 мая и с 15 по 29 сентября.

Помимо этого, Silk Way Travel также начинает продажи и других путевок на курорты Турции по раннему бронированию со скидками до 70% в остальных отелях, которые не входят в турпакеты по акции.

Для получения подробной информации необходимо обращаться в Silk Way Travel по телефонам:

(+99412) 598-88-80;

(+99450) 255-50-79

По email: [email protected];

Либо на страницу в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/silkwaytravel.azerbaijan/

Приобрести туристические путевки можно в офисе компании по адресу: город Баку, ул. Низами 126А и в офисах других туристических компаний страны.

Пресс-служба компании Silk Way Travel