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25.01.2018 13:06

Бакинская Высшая Школа Нефти создает новую электронную систему обучения

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась презентация новой электронной системы обучения, на которой присутствовали ректор вуза Эльмар Гасымов, профессора, преподаватели и другие сотрудники. Презентацию провел преподаватель кафедры нефтяной инженерии БВШН Турал Абдуллаев.

Вначале были представлены и обсуждены общие преимущества системы, призванной усовершенствовать и оптимизировать ежедневную работу Высшей школы. Как отмечалось, введение новой электронной системы обучения позволит сократить затраты рабочего времени и количество персонала, необходимые для выполнения задач, стоящих перед вузом, уменьшить возможность погрешностей в работе, а также усилить и в то же время упростить контроль за рабочими процессами. Говоря о путях оптимизации административной деятельности БВШН, Турал Абдуллаев сообщил, что благодаря нововведению большая часть документации, связанной с образовательными процессами, включая отчеты, расписание и учет посещаемости занятий, результаты экзаменов и выписки из дипломов, будет вестись не административным персоналом, а электронной системой. Кроме того, на ее основе создаются базы данных студентов, содержащие, среди других, списки студентов, информацию о студенческих билетах и стипендиях, и присутствии студентов на экзаменах. Новая электронная система позволит также более эффективно проводить опросы среди студентов, что поможет оперативно решать поднимаемые ими проблемы.

Внедряемая система обучения нацелена на ее активное использование не только сотрудниками, но и учащимися вуза. С ее помощью студенты смогут проходить электронную регистрацию в библиотеке, знакомиться с расписанием занятий и учебной программой, регистрироваться на экзамены и получать другую информацию, связанную с обучением.

Новая система электронного обучения, получившая высокую оценку руководства БВШН, будет введена в ближайшее время.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]