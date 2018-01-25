Фонд Гейтса выделяет $62,5 млн в поддержку Африки в рамках плана внешних инвестиций ЕС - Еврокомиссия

Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о своем намерении участвовать в плане внешних инвестиций Евросоюза вкладом в $62,5 млн, которые будут направлены африканским странам, объявил в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет $50 млн долларов (40,9 млн евро) на финансирование и еще $12,5 млн долларов (10,2 млн евро) на техническую поддержку сектора здравоохранения в Африке во взаимодействии с ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Европейская комиссия, приветствуя этот вклад в ее усилия по развитию Африки, добавляет к нему свой пакет в 50 млн евро, что суммарно составит более 100 млн евро, отмечается в коммюнике, опубликованном в четверг.

"Треть прямых иностранных инвестиций в Африку исходит из ЕС. Эта поддержка в настоящее время способствует созданию рабочих мест и экономическому росту на наших двух континентах. Тем не менее, нам следует делать еще больше, чтобы улучшить деловой климат и создать платформу, позволяющую развиваться африканским инноваторам. Это связано с активным участием частного сектора и сектора благотворительности. И я признателен Фонду Билла и Мелинды Гейтс за их очень необходимое участие", - заявил по этому поводу председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Речь идет об инвестиции в наше общее будущее. Партнерство между Европой и Африкой - это партнерство, в котором мы взаимно поддерживаем друг друга, чтобы создавать процветание и добиваться того, чтобы наша планета стала более безопасным, более стабильным и надежным жизненным пространством", - приводятся в коммюнике Еврокомиссии слова Ж.-К.Юнкера.

По словам Б.Гейтса, которого цитируют в ЕК, "улучшение результатов в области здравоохранения позволит обществу стать более процветающим и производительным".

"И даже притом, что прогресс в этом направлении был отмечен с 2000 года в Африке южнее Сахары, мы должны приложить еще больше усилий, чтобы содействовать исследованиям и инновациям на благо самых неимущих", - отметил Б.Гейтс.

"С удовлетворением констатирую, что Европейская комиссия в партнерстве с африканскими странами показывает пример, сокращая глубокое неравенство, которое существует при всемирном богатстве", - заявил американский филантроп, отметив, что такая деятельность создает перспективы, которые позволят побороть бедность.