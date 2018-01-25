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Карабахский конфликт 25.01.2018 18:01

В Оттаве открестились от визита канадских депутатов в Нагорный Карабах

Правительство Канады не имеет отношения к визиту парламентариев этой страны Тони Клемана (Tony Clement) и Рейчел Хардер (Rachel Harder) на оккупированные территории Азербайджана.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что азербайджанское посольство в Оттаве направило ноту в Департамент иностранных дел, торговли и развития (ДИДТР) Канады.

«В ответной ноте, канадская сторона отмечает, что Т.Клеман и Р.Хардер совершили визит на оккупированные территории Азербайджана не от имени правительства Канады. Правительство Канады не было заблаговременно уведомлено об этих планах», - приводит пресс-служба МИД Азербайджана выдержки из ответа канадской стороны.

В ответе также отмечается, что Канада обладает информацией о политике Азербайджана по правилам въезда в оккупированный Нагорный Карабах и прилегающие семь районов и в этой связи призывает канадских граждан не посещать этот регион, а также напоминает о незаконности подобных визитов по азербайджанскому законодательству.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАНАДА, НОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]