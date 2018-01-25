В Оттаве открестились от визита канадских депутатов в Нагорный Карабах

Правительство Канады не имеет отношения к визиту парламентариев этой страны Тони Клемана (Tony Clement) и Рейчел Хардер (Rachel Harder) на оккупированные территории Азербайджана.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что азербайджанское посольство в Оттаве направило ноту в Департамент иностранных дел, торговли и развития (ДИДТР) Канады.

«В ответной ноте, канадская сторона отмечает, что Т.Клеман и Р.Хардер совершили визит на оккупированные территории Азербайджана не от имени правительства Канады. Правительство Канады не было заблаговременно уведомлено об этих планах», - приводит пресс-служба МИД Азербайджана выдержки из ответа канадской стороны.

В ответе также отмечается, что Канада обладает информацией о политике Азербайджана по правилам въезда в оккупированный Нагорный Карабах и прилегающие семь районов и в этой связи призывает канадских граждан не посещать этот регион, а также напоминает о незаконности подобных визитов по азербайджанскому законодательству.

Ф.Исазаде