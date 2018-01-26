Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) смогут оплачивать кредиты посредством платежных терминалов Express Pay

ВТБ (Азербайджан) для удобства своих клиентов подключился к еще одной системе платежных терминалов - Express Pay, которая позволяет клиентам погашать свои кредиты, не посещая офисы банка. Для этого необходимо в терминале Express Pay в разделе Банки, выбрать ВТБ (Азербайджан). Далее необходимо ввести один из 3 параметров:

· ПИНКОД клиента

· Номер кредитного договора

· Последние 6 цифр кредитной карты

После этого можно производить оплату. По завершении операцииклиент получает чек, подтверждающий платеж. Посредством терминала можно оплачивать любые кредиты. Оплата задолженности производится только в манатах (долларовые кредиты оплачиваются в манатном эквиваленте).

Оплата по терминалам Express Pay доступна в любое время. Платежи, произведенные после 17:00 и в нерабочие дни,будут зачисляться на счет на следующий рабочий день.

Таким образом, на сегодняшний день в распоряжении клиентов ВТБ (Азербайджан) находятся такие каналы оплат, как платежные терминалы «Е-manat», «Milli-Ön», «Easy Pay», «ExpressPay», а также онлайн-системыwww.hesab.az,www.e-pul.az,www.kassam.az. Также клиенты могут осуществлять платежи посредством интернет и мобильного банкинга– VTB Online и VTB Mobile.

Тел.: (012) 492 00 80 Фак: (012) 437 71 21 E-mail: [email protected] www.vtb.az

ОАО ВТБ (Азербайджан)

Пресс-служба