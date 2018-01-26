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26.01.2018 15:28

Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) смогут оплачивать кредиты посредством платежных терминалов Express Pay

ВТБ (Азербайджан) для удобства своих клиентов подключился к еще одной системе платежных терминалов - Express Pay, которая позволяет клиентам погашать свои кредиты, не посещая офисы банка. Для этого необходимо в терминале Express Pay в разделе Банки, выбрать ВТБ (Азербайджан). Далее необходимо ввести один из 3 параметров:

· ПИНКОД клиента

· Номер кредитного договора

· Последние 6 цифр кредитной карты

После этого можно производить оплату. По завершении операцииклиент получает чек, подтверждающий платеж. Посредством терминала можно оплачивать любые кредиты. Оплата задолженности производится только в манатах (долларовые кредиты оплачиваются в манатном эквиваленте).

Оплата по терминалам Express Pay доступна в любое время. Платежи, произведенные после 17:00 и в нерабочие дни,будут зачисляться на счет на следующий рабочий день.

Таким образом, на сегодняшний день в распоряжении клиентов ВТБ (Азербайджан) находятся такие каналы оплат, как платежные терминалы «Е-manat», «Milli-Ön», «Easy Pay», «ExpressPay», а также онлайн-системыwww.hesab.az,www.e-pul.az,www.kassam.az. Также клиенты могут осуществлять платежи посредством интернет и мобильного банкинга– VTB Online и VTB Mobile.

Тел.: (012) 492 00 80

Фак: (012) 437 71 21

E-mail: [email protected] www.vtb.az

ОАО ВТБ (Азербайджан)

Пресс-служба

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]