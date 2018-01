Смартфоны в рассрочку - беспрецедентная кампания от Bakcell, специально для корпоративных клиентов

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell запустила беспрецедентную кампанию, специально для корпоративных абонентов.

Чтобы поприветствовать новых корпоративных клиентов в семье Bakcell Business, а также предоставить текущим корпоративным клиентам дополнительные привилегии, компания предлагает возможность приобрести последние модели смартфонов в рассрочку. В рамках кампании, Bakcell предлагает самые новые модели смартфонов Apple (iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X) и Samsung (Galaxy S8, Galaxy S8 Plus и Galaxy Note 8), на очень выгодных условиях по ценам от 79 AZN в месяц (в зависимости от модели). Смартфоны предлагаются в рассрочку, без предоплаты, на 12, 18 или 24 месяца, в зависимости от выбора абонента. Цены меняются в соответствии со сроком рассрочки. Кроме всего, счастливые обладатели новых смартфонов получат специальный ежемесячный пакет от Bakcell, состоящий из 3000 минут для звонков внутри сети, 1000 минут для звонков на сети других операторов, 5 Гб интернет-трафика и целых 10 минут для международных звонков. Более того, абонентам будет предоставлена возможность БЕСПЛАТНОГО использования WhatsApp.

Компания Bakcell уже более 20 лет успешно работает на азербайджанском рынке и на данный момент, обслуживает более 1800 корпоративных клиентов, представляющих самые разные сферы деятельности. Команда профессионалов Bakcell готова в любой момент предоставить индивидуальную помощь компаниям, государственным структурам и другим организациям, по всем вопросам касающимся мобильной связи. Bakcell помогает корпоративным клиентам более эффективно работать и взаимодействовать со своими партнёрами и клиентами – предоставляя им надёжные и безопасные телекоммуникационные услуги.

Данная кампания была создана специально для новых и существующих корпоративных клиентов Bakcell. Так, корпоративные клиенты Bakcell могут воспользоваться преимуществами кампании, связавшись с соответствующими представителями (кураторами). В свою очередь, новые компании и структуры желающие стать корпоративным абонентом Bakcell могут связаться с компанией по электронному адресу [email protected] или позвонить по номеру (012) 498 89 89, чтобы получить более подробную информацию о том, как присоединиться к семье Bakcell Business и получить доступ к беспрецедентным бизнес-тарифам, выгодным предложениям и специальным кампаниям.

***

О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sü[email protected], Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором не-нефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89