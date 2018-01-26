Финляндия начнет продвигать в ЕС идею отмены перехода на летнее время

Финляндия намерена отказаться от перехода на летнее время, но для этого ей необходимо заручиться поддержкой Европейского союза.
Министерская комиссия по делам ЕС выяснит сначала позиции других стран Евросоюза и Европарламента по данному вопросу и поторопит Еврокомиссию с подготовкой отчета о последствиях перехода на летнее время, сообщил в пятницу финский портал телерадиовещания Yle.
Как подчеркнула министерская комиссия, "в этом деле важно совместное продвижение всеми странами ЕС".
В ноябре 2017 года в парламенте Финляндии была рассмотрена гражданская инициатива об отмене перехода на летнее время, собравшая более 70 000 подписей. Депутаты пришли к выводу, что переход на летнее время следует отменить. Но инициативу пришлось отклонить, так как Финляндия подчиняется директиве ЕС и не вправе принимать самостоятельного решения по данному вопросу.
Тогда министр транспорта и связи Анне Бернер (Ane Berner) пообещала заняться продвижением вопроса на уровне ЕС.
В Евросоюзе переход на летнее время регламентирует директива Европарламента, которая устанавливает, что летнее время во всех странах ЕС действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. Данная директива пересматривается каждые пять лет.
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