Мировые расходы на ИТ вырастут на 4,5% в 2018 году - Gartner

Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2018 году увеличатся на 4,5% и составят $3,68 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc.
По итогам прошлого года показатель вырос на 3,8% - до $3,53 трлн.
При этом эксперты ожидают замедления темпов повышения показателя в 2019 году до 2,7%, в результате чего объем расходов превысит $3,78 трлн.
"Глобальный рост расходов на IT возобновился в 2017 году, и ожидается продолжение подъема в ближайшие несколько лет, - заявил вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Однако возникают неопределенности, когда компании рассматривают потенциальное воздействие Brexit, колебания валютных курсов и возможность рецессии мировой экономики".
Затраты на устройства в 2017 году выросли впервые за два года - на 5,7%. В этом году ожидается их повышение на 5,6%, при этом продажи персональных компьютеров, вероятно, изменятся незначительно, даже несмотря на переход на операционную систему Windows 10.
Начало продаж iPhone 8 и 10 оказало минимальное влияние на рынок в прошлом году, как и ожидалось. В 2018 году поставки устройств на базе iOS вырастут на 9,1%, прогнозирует Gartner.
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