Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1119 RUR   0.0304 GBR   2.4108 TRY   0.4524

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.51 Brent   70.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -2° 29 Янв -3° 30 Янв -3°

Транспорт и связь 26.01.2018 20:00

Мировые расходы на ИТ вырастут на 4,5% в 2018 году - Gartner

Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2018 году увеличатся на 4,5% и составят $3,68 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc.

По итогам прошлого года показатель вырос на 3,8% - до $3,53 трлн.

При этом эксперты ожидают замедления темпов повышения показателя в 2019 году до 2,7%, в результате чего объем расходов превысит $3,78 трлн.

"Глобальный рост расходов на IT возобновился в 2017 году, и ожидается продолжение подъема в ближайшие несколько лет, - заявил вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Однако возникают неопределенности, когда компании рассматривают потенциальное воздействие Brexit, колебания валютных курсов и возможность рецессии мировой экономики".

Затраты на устройства в 2017 году выросли впервые за два года - на 5,7%. В этом году ожидается их повышение на 5,6%, при этом продажи персональных компьютеров, вероятно, изменятся незначительно, даже несмотря на переход на операционную систему Windows 10.

Начало продаж iPhone 8 и 10 оказало минимальное влияние на рынок в прошлом году, как и ожидалось. В 2018 году поставки устройств на базе iOS вырастут на 9,1%, прогнозирует Gartner.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ИТ, РАСХОДЫ, ПРОГНОЗ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]