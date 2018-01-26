Мировые расходы на ИТ вырастут на 4,5% в 2018 году - Gartner

Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2018 году увеличатся на 4,5% и составят $3,68 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc.

По итогам прошлого года показатель вырос на 3,8% - до $3,53 трлн.

При этом эксперты ожидают замедления темпов повышения показателя в 2019 году до 2,7%, в результате чего объем расходов превысит $3,78 трлн.

"Глобальный рост расходов на IT возобновился в 2017 году, и ожидается продолжение подъема в ближайшие несколько лет, - заявил вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Однако возникают неопределенности, когда компании рассматривают потенциальное воздействие Brexit, колебания валютных курсов и возможность рецессии мировой экономики".

Затраты на устройства в 2017 году выросли впервые за два года - на 5,7%. В этом году ожидается их повышение на 5,6%, при этом продажи персональных компьютеров, вероятно, изменятся незначительно, даже несмотря на переход на операционную систему Windows 10.

Начало продаж iPhone 8 и 10 оказало минимальное влияние на рынок в прошлом году, как и ожидалось. В 2018 году поставки устройств на базе iOS вырастут на 9,1%, прогнозирует Gartner.