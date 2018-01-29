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СНГ 29.01.2018 18:34

В Петербурге пара из Таджикистана заключила сделку с гражданкой Узбекистана о передаче новорожденного, все трое получили реальные сроки лишения свободы

Суд Петербурга приговорил к срокам заключения до четырех лет гражданку Узбекистана и двух граждан Таджикистана за организацию сделки, предметом которой был новорожденный, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу в понедельник.

"Следствием и судом установлено, что летом 2016 года женщина договорилась с супругами, гражданами Таджикистана, о безвозмездной передаче им своего ребенка, который должен был родиться осенью 2016 года. 20 октября 2016 года в квартире одного из домов по улице Бухарестской она передала супругам своего новорожденного сына", - говорится в сообщении ведомства.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, а гражданам Таджикистана - по три года лишения свободы.

Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ДЕЛО, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]