В Петербурге пара из Таджикистана заключила сделку с гражданкой Узбекистана о передаче новорожденного, все трое получили реальные сроки лишения свободы

Суд Петербурга приговорил к срокам заключения до четырех лет гражданку Узбекистана и двух граждан Таджикистана за организацию сделки, предметом которой был новорожденный, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу в понедельник.

"Следствием и судом установлено, что летом 2016 года женщина договорилась с супругами, гражданами Таджикистана, о безвозмездной передаче им своего ребенка, который должен был родиться осенью 2016 года. 20 октября 2016 года в квартире одного из домов по улице Бухарестской она передала супругам своего новорожденного сына", - говорится в сообщении ведомства.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, а гражданам Таджикистана - по три года лишения свободы.

Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.