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СНГ 29.01.2018 19:05

В РФ число преступлений, связанных с коррупцией, за год снизилось на 10% - Генпрокуратура

Число коррупционных преступлений в России за 2017 год сократилось на 10%, сообщили в Генпрокуратуре РФ в понедельник.

"В 2017 году выявлено 29 тыс. 634 преступления коррупционной направленности, или на 10% меньше, чем за предыдущий год", - говорится в сообщении, размещенном в Телеграм-канале надзорного ведомства.

В сообщении отмечается, доля коррупционных преступлений в общем числе зарегистрированных криминальных деяний в РФ в минувшем году составила 1,4%.

"Число преступлений, предусмотренных ст.290 УК РФ (получение взятки) в целом по стране снизилось на 40,3%. На 51% сократилось число деяний, предусмотренных ст.291 УК РФ (дача взятки)", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, КОРРУПЦИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]