В РФ число преступлений, связанных с коррупцией, за год снизилось на 10% - Генпрокуратура

Число коррупционных преступлений в России за 2017 год сократилось на 10%, сообщили в Генпрокуратуре РФ в понедельник.
"В 2017 году выявлено 29 тыс. 634 преступления коррупционной направленности, или на 10% меньше, чем за предыдущий год", - говорится в сообщении, размещенном в Телеграм-канале надзорного ведомства.
В сообщении отмечается, доля коррупционных преступлений в общем числе зарегистрированных криминальных деяний в РФ в минувшем году составила 1,4%.
"Число преступлений, предусмотренных ст.290 УК РФ (получение взятки) в целом по стране снизилось на 40,3%. На 51% сократилось число деяний, предусмотренных ст.291 УК РФ (дача взятки)", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
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