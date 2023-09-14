Генпрокурор РФ предлагает Азербайджану присоединиться к совету по противодействию коррупции СНГ

Генпрокуроры Азербайджана и РФ Кямран Алиев и Игорь Краснов провели встречу в Баку.
На встрече генпрокурор РФ затронул тему возможного присоединения Азербайджана к работе Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) стран СНГ.
"Как председатель (совета) я заинтересован в его расширении, мое предложение присоединиться остаётся в силе для вас", - сказал Краснов.
Он выразил уверенность в том, что опыт борьбы с коррупцией прокуратуры Азербайджана внесет весомый вклад в деятельность МСПК.
Алиев со своей стороны заявил, что "по вопросам борьбы с коррупцией Азербайджан присоединяется ко всем инициативам".
В пресс-службе Генпрокуратуры России напомнили, что ранее стороны уже обсуждали это предложение.
МСПК является органом для обеспечения организации и координации противодействия коррупции, а также обзора реализации обязательств государств - участников Соглашения в сфере противодействия коррупции и конструктивного сотрудничества с международными организациями и их структурами.
Краснов также предложил Алиеву рассмотреть вопрос о присоединении работников прокуратуры Азербайджана к участию в новых образовательных проектах.
"В настоящее время в российском Университете прокуратуры в соответствии с решением Координационного совета ведутся исследования проблематики незаконной миграции и преступного использования современных информационных технологий, - сказал генпрокурор РФ.
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