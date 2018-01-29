За январь-ноябрь 2017 года в РФ зарегистрировано около 1800 преступлений террористического характера - данные Генпрокуратуры

Почти 1,8 тыс. преступлений террористического характера зарегистрировано в РФ за 11 месяцев прошлого года.

Как следует из данных, размещенных на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ, в период с января по ноябрь 2017 года, в России было зарегистрировано 1793 преступления террористического характера.

При этом за указанный период выявлен 761 человек, совершивший преступления террористического характера.

На сайте поясняется, что среди видов преступлений террористического характера: террористический акт, вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, захват заложников, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.