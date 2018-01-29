Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1104 RUR   0.0302 GBR   2.4036 TRY   0.4523

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.51 Brent   70.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 1 Фев 2 Фев

СНГ 29.01.2018 19:16

За январь-ноябрь 2017 года в РФ зарегистрировано около 1800 преступлений террористического характера - данные Генпрокуратуры

Почти 1,8 тыс. преступлений террористического характера зарегистрировано в РФ за 11 месяцев прошлого года.

Как следует из данных, размещенных на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ, в период с января по ноябрь 2017 года, в России было зарегистрировано 1793 преступления террористического характера.

При этом за указанный период выявлен 761 человек, совершивший преступления террористического характера.

На сайте поясняется, что среди видов преступлений террористического характера: террористический акт, вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, захват заложников, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ДАННЫЕ


Похожие новости


С начала года в РФ предотвращено свыше 60 террористических преступлений, в том числе около 20 терактов - Бортников Кадыров предлагает приговаривать к расстрелу вербовщиков в террористические организации Нельзя допустить расползания терроризма с Ближнего Востока в другие регионы мира - Лавров Россия и Иран выступают за объединение усилий всех стран в борьбе с терроризмом - МИД РФ Страны СНГ разыскивают больше 5 тыс. человек, связанных с террористической деятельностью Лидеры России и Турции высказались за совместную борьбу с терроризмом, заявляют в Анкаре

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]