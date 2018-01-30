Медведев: непопадание в список Минфина США - повод уволиться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отсутствие российских официальных лиц в опубликованном в США во вторник так называемом "кремлевском списке" можно считать поводом для увольнения.

"Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список - это повод уволиться, но мы, конечно, так поступать не будем", - сказал Д.Медведев во вторник на совместной пресс-конференции со своим бельгийским коллегой.

По его словам, "значение этого списка - зеро, оно стремится к нулю". Д.Медведев пояснил, что если бы была обратная ситуация и российская сторона подготовила бы список, в который бы включили "администрацию президента Трампа целиком, палату представителей, сенат (США), Верховный суд, офис генерального прокурора, что бы произошло в Америке - ничего".

"То же самое произойдет и в нашей стране - ничего", - подчеркнул глава российского правительства.