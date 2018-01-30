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СНГ 30.01.2018 16:55

Медведев: непопадание в список Минфина США - повод уволиться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отсутствие российских официальных лиц в опубликованном в США во вторник так называемом "кремлевском списке" можно считать поводом для увольнения.

"Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список - это повод уволиться, но мы, конечно, так поступать не будем", - сказал Д.Медведев во вторник на совместной пресс-конференции со своим бельгийским коллегой.

По его словам, "значение этого списка - зеро, оно стремится к нулю". Д.Медведев пояснил, что если бы была обратная ситуация и российская сторона подготовила бы список, в который бы включили "администрацию президента Трампа целиком, палату представителей, сенат (США), Верховный суд, офис генерального прокурора, что бы произошло в Америке - ничего".

"То же самое произойдет и в нашей стране - ничего", - подчеркнул глава российского правительства.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, США, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]