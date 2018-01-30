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30.01.2018 17:59

В Баку поздравили с юбилеем генерал-полковника Тофика Агагусейнова

30 января с.г. в Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики состоялось торжественное собрание по случаю 95-летнего юбилея ее председателя генерал-полковника Тофика Агагусейнова.

Тофик Ягубович, будучи студентом энергетического факультета Азербайджанского индустриального института, в 1941 году добровольцем вступил в ряды Красной Армии, с 1942 года на фронте, в составе зенитно-артиллерийского дивизиона участвовал в отражении налётов на Архангельск и Северодвинск, в Висло-Одерской операции. Победу он встретил в Берлине.

После войны служил на различных воинских должностях, был командующим Бакинским и Закавказским округами ПВО. Последнее место службы - представитель Главнокомандующего Объединёнными Вооруженными силами государств-участниц Варшавского договора при командующем ПВО Чехословацкой народной армии. С 1987 года генерал-полковник Тофик Агагусейнов на пенсии.

С 1997 по 2002 год Тофик Агагусейнов занимал должность помощника Президента Азербайджанской Республики по военным вопросам.

С 2017 года возглавляет Организацию ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Представительство Россотрудничества в Азербайджане сердечно поздравляет юбиляра и желает ему крепкого здоровья!

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]