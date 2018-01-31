Бакинец Борис Щетинкин стал членом Союза художников Азербайджана

31 января с.г. самобытному художнику Борису Щетинкину вручено удостоверение члена Союза художников Азербайджана.
Как уже сообщалось ранее, в начале декабря 2017 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) прошла персональная выставка «Прикосновение сердцем» художника Бориса Щетинкина. На ней было представлено более 40 работ. Художник изобразил на них пейзажи Азербайджана и России. Кроме того, автор представил несколько портретов известных в Азербайджане и России личностей, а также близких ему людей.
Уникальность творчества Бориса Щетинкина заключается в том, что он начал писать картины лишь более двух лет тому назад. Инженер по образованию, он посвятил всю свою сознательную жизнь работе по специальности в Азербайджане.
По завершении выставки в РИКЦ, его сразу же пригласили показать свои работы в Союзе художников Азербайджана.
И вот результат. Специалисты по достоинству оценили работы самобытного художника. Сегодня Борис Щетинкин уже является членом Союза художников Азербайджана.
Поздравляем нашего соотечественника с заслуженным признанием. Желаем новых творческих успехов!
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