Бакинец Борис Щетинкин стал членом Союза художников Азербайджана

31 января с.г. самобытному художнику Борису Щетинкину вручено удостоверение члена Союза художников Азербайджана.

Как уже сообщалось ранее, в начале декабря 2017 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) прошла персональная выставка «Прикосновение сердцем» художника Бориса Щетинкина. На ней было представлено более 40 работ. Художник изобразил на них пейзажи Азербайджана и России. Кроме того, автор представил несколько портретов известных в Азербайджане и России личностей, а также близких ему людей.

Уникальность творчества Бориса Щетинкина заключается в том, что он начал писать картины лишь более двух лет тому назад. Инженер по образованию, он посвятил всю свою сознательную жизнь работе по специальности в Азербайджане.

По завершении выставки в РИКЦ, его сразу же пригласили показать свои работы в Союзе художников Азербайджана.

И вот результат. Специалисты по достоинству оценили работы самобытного художника. Сегодня Борис Щетинкин уже является членом Союза художников Азербайджана.

Поздравляем нашего соотечественника с заслуженным признанием. Желаем новых творческих успехов!