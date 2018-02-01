В Гонконге обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Саперы обезвредили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, которая была обнаружена в районе Ваньчай в Гонконге во время строительных работ, сообщает в четверг телеканал "Ченнел ньюс Эйша".

Полиция оцепила часть района и эвакуировала более 4 тыс. человек после обнаружения снаряда. Операция по обезвреживанию бомбы заняла у профессионалов более суток.

"Операции по обезвреживанию бомб проходят в грязных, трудных и опасных условиях. В этом конкретном случае все это было", - заявил один из саперов, отметив, что дождь и неудобное расположение бомбы сильно усложнило задачу специалистам.

Эта находка стала второй за эту неделю американской бомбой, обнаруженной на строительной площадке в гонконгском районе Ваньчай.