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Дальнее зарубежье 01.02.2018 17:51

В Гонконге обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Саперы обезвредили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, которая была обнаружена в районе Ваньчай в Гонконге во время строительных работ, сообщает в четверг телеканал "Ченнел ньюс Эйша".

Полиция оцепила часть района и эвакуировала более 4 тыс. человек после обнаружения снаряда. Операция по обезвреживанию бомбы заняла у профессионалов более суток.

"Операции по обезвреживанию бомб проходят в грязных, трудных и опасных условиях. В этом конкретном случае все это было", - заявил один из саперов, отметив, что дождь и неудобное расположение бомбы сильно усложнило задачу специалистам.

Эта находка стала второй за эту неделю американской бомбой, обнаруженной на строительной площадке в гонконгском районе Ваньчай.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, БОМБА, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]