В Гонконге обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Саперы обезвредили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, которая была обнаружена в районе Ваньчай в Гонконге во время строительных работ, сообщает в четверг телеканал "Ченнел ньюс Эйша".
Полиция оцепила часть района и эвакуировала более 4 тыс. человек после обнаружения снаряда. Операция по обезвреживанию бомбы заняла у профессионалов более суток.
"Операции по обезвреживанию бомб проходят в грязных, трудных и опасных условиях. В этом конкретном случае все это было", - заявил один из саперов, отметив, что дождь и неудобное расположение бомбы сильно усложнило задачу специалистам.
Эта находка стала второй за эту неделю американской бомбой, обнаруженной на строительной площадке в гонконгском районе Ваньчай.
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