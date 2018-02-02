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ТЭК 02.02.2018 16:58

Китайская CNOOC планирует увеличить инвестиции до максимума за 4 года

CNOOC Ltd., лидер по добыче нефти и природного газа на шельфе в Китае, сообщила о планах повысить инвестиции в 2018 году на 60%, до рекордных за четыре года 70-80 млрд юаней ($11,1-12,7 млрд).

Кроме того, компания повысила прогноз добычи на 2018 год до 470-480 млн баррелей нефтяного эквивалента. Если прогноз оправдается, добычи вырастет в первый раз за три года.

CNOOC активно принимает меры по снижению расходов и повышению производительности, а также по улучшению качества зарубежных активов, и ожидается, что эти меры вскоре начнут приносить результаты.

Годовую отчетность компания обычно публикует в конце марта. Аналитики в среднем ожидают, что ее годовая прибыль составит 32 млрд юаней, что в 50 раз выше прибыли за 2016 года.

Акции CNOOC в пятницу подорожали на 4,8%. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 30%.

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Тэги: КИТАЙ, CNOOC, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]