Китайская CNOOC планирует увеличить инвестиции до максимума за 4 года

CNOOC Ltd., лидер по добыче нефти и природного газа на шельфе в Китае, сообщила о планах повысить инвестиции в 2018 году на 60%, до рекордных за четыре года 70-80 млрд юаней ($11,1-12,7 млрд).

Кроме того, компания повысила прогноз добычи на 2018 год до 470-480 млн баррелей нефтяного эквивалента. Если прогноз оправдается, добычи вырастет в первый раз за три года.

CNOOC активно принимает меры по снижению расходов и повышению производительности, а также по улучшению качества зарубежных активов, и ожидается, что эти меры вскоре начнут приносить результаты.

Годовую отчетность компания обычно публикует в конце марта. Аналитики в среднем ожидают, что ее годовая прибыль составит 32 млрд юаней, что в 50 раз выше прибыли за 2016 года.

Акции CNOOC в пятницу подорожали на 4,8%. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 30%.