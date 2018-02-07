США будут стоять плечом к плечу с Японией и Южной Кореей в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова - Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс в ходе визита в Японию заявил, что Вашингтон будет продолжать работать вместе с Токио и Сеулом, а также с другими союзниками в регионе, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Мы будем и впредь стоять плечом к плечу с народом Японии, народом Южной Кореи и с нашими союзниками и партнерами в регионе, пока нам не удастся достичь общей цели - денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал М.Пенс во время встречи с японским премьером Синдзо Абэ.
Вице-президент США также принял участие в брифинге в министерстве обороны Японии, на котором заверил Токио в том, что "весь спектр средств американских вооруженных сил продолжит оставаться нацеленным на обеспечение безопасности Японии".
Он отметил, что в решении северокорейской ядерной проблемы продолжают "рассматриваться все возможные варианты действий".
М.Пенс возглавит американскую делегацию на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане.
Американские СМИ не исключают, что на Олимпиаде вице-президент США может провести встречу с высокопоставленными лицами КНДР.
"Мы не позволим КНДР использовать Олимпиаду в своих интересах. Мы будем там не только для того, чтобы поддерживать спортсменов, но и чтобы показать нашу общую позицию с союзниками и напомнить миру, что Северная Корея является самым деспотичным и угнетающим режимом на планете", - подчеркнул М.Пенс.
В минувший понедельник вице-президент США покинул Вашингтон, чтобы посетить Аляску, Токио и Сеул в преддверии начала Олимпиады 9 февраля.
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