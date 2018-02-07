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Дальнее зарубежье 07.02.2018 19:30

Доходы бюджета Китая выросли в 2017 году впервые за 5 лет

Доходы бюджета Китая выросли по итогам 2017 года на 7,4% и достигли 17 трлн 256,7 млрд юаней, сообщило министерство финансов страны.

Это первое повышение показателя с 2012 года, отмечается в сообщениях китайских СМИ.

Поступления в центральный бюджет выросли на 7,1% - до 8 трлн 111,9 млрд юаней, доходы местных бюджетов увеличились на 7,7%, до 9 трлн 144,8 млрд юаней.

Поступления от сбора налогов составили 14 трлн 436 млрд юаней, что на 10,7% превышает их объем за 2016 год. В частности, налог на добавленную стоимость принес в бюджет 5 трлн 637,8 млрд юаней (повышение на 8%), налог на потребление - 1 трлн 22,5 млрд юаней (+0,1%), налог на прибыль предприятий - 3 трлн 211,1 млрд юаней (+11,3%), подоходный налог с физических лиц - 1 трлн 196,6 млрд юаней (+18,6%).

Неналоговые доходы сократились на 6,9% - до 2 трлн 820,7 млрд юаней.

Расходы бюджета КНР в прошлом году увеличились на 7,7% - до 20 трлн 333 млрд юаней. В частности, расходы центрального бюджета достигли 2 трлн 985,9 млрд юаней (+7,5%), расходы местных бюджетов - 17 трлн 347,1 млрд юаней (+7,7%).

В частности, затраты на энергосбережение и охрану окружающей среды подскочили на 19,8% и составили 567,2 млрд юаней.

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Тэги: КИТАЙ, БЮДЖЕТ, НАЛОГИ, ГОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]