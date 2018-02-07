Доходы бюджета Китая выросли в 2017 году впервые за 5 лет

Доходы бюджета Китая выросли по итогам 2017 года на 7,4% и достигли 17 трлн 256,7 млрд юаней, сообщило министерство финансов страны.
Это первое повышение показателя с 2012 года, отмечается в сообщениях китайских СМИ.
Поступления в центральный бюджет выросли на 7,1% - до 8 трлн 111,9 млрд юаней, доходы местных бюджетов увеличились на 7,7%, до 9 трлн 144,8 млрд юаней.
Поступления от сбора налогов составили 14 трлн 436 млрд юаней, что на 10,7% превышает их объем за 2016 год. В частности, налог на добавленную стоимость принес в бюджет 5 трлн 637,8 млрд юаней (повышение на 8%), налог на потребление - 1 трлн 22,5 млрд юаней (+0,1%), налог на прибыль предприятий - 3 трлн 211,1 млрд юаней (+11,3%), подоходный налог с физических лиц - 1 трлн 196,6 млрд юаней (+18,6%).
Неналоговые доходы сократились на 6,9% - до 2 трлн 820,7 млрд юаней.
Расходы бюджета КНР в прошлом году увеличились на 7,7% - до 20 трлн 333 млрд юаней. В частности, расходы центрального бюджета достигли 2 трлн 985,9 млрд юаней (+7,5%), расходы местных бюджетов - 17 трлн 347,1 млрд юаней (+7,7%).
В частности, затраты на энергосбережение и охрану окружающей среды подскочили на 19,8% и составили 567,2 млрд юаней.
Посольство России откроет 18 марта избирательный пункт в Баку в связи с выборами президента РФ
Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Катаре
Интенсивные переговоры по Карабаху будут продолжены после проведения президентских выборов в Азербайджане и Армении, заявляют в Баку
В результате взрыва на предприятии по переработке химотходов в Италии пострадали девять человек
В Китае разработан беспилотный монорельсовый поезд, выдерживающий 40-градусный мороз
Яндекс.Такси и Uber закрыли сделку по объединению сервисов, бизнес оценен более чем в $3,8 млрд
На вывоз всего выпавшего в Москве снега потребовался бы железнодорожный состав длиной с экватор Земли - заммэра города
Президент Алиев утвердил Положение о Госагентстве жилищного строительства с уставным капиталом в 100 млн манат
Дизайнер Кристиан Лубутен может лишиться монополии на выпуск женской обуви с красной подошвой
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Мусульманские страны выразили Палестине всеобщую поддержку
В Баку отметили 100-летие азербайджанского и советского композитора Кара Караева
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»