Китай увеличит оборонный бюджет КНР в 2024 году на 7,2%

В 2024 году расходы Китая на оборону будет увеличены по сравнению с предыдущим годом на 7,2%, говорится в проекте бюджета, обнародованном на открывшейся во вторник сессии ВСНП.

"Расходы на национальную оборону составят 1,665 триллиона юаней (примерно $231 млрд), рост на 7,2%", - говорится в документе.

Аналогичный рост оборонных расходов КНР был зафиксирован в 2023 году, он составил $220 млрд.