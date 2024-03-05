Китай увеличит оборонный бюджет КНР в 2024 году на 7,2%

В 2024 году расходы Китая на оборону будет увеличены по сравнению с предыдущим годом на 7,2%, говорится в проекте бюджета, обнародованном на открывшейся во вторник сессии ВСНП.
"Расходы на национальную оборону составят 1,665 триллиона юаней (примерно $231 млрд), рост на 7,2%", - говорится в документе.
Аналогичный рост оборонных расходов КНР был зафиксирован в 2023 году, он составил $220 млрд.
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